غداً.. محادثات تركية إسرائيلية في باكو

ووفقًا للتقرير، ستعرض " " خلال المحادثات مطلبين رئيسيين: الأول، ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع ، والثاني، التأكيد على خلو سوريا من أسلحة استراتيجية يمكن أن تشكل تهديدًا مباشرًا لـ"إسرائيل".

وقبل يومين، كشفت صحيفة الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي ضاعف وجوده في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة مع سوريا، مع إجرائه محادثات مع لتنسيق النشاط العسكري في سوريا".



ووفق الصحيفة: "أجرت إسرائيل محادثات مع ممثلين من لتنسيق النشاط العسكري في سوريا".