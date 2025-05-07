طهران: واشنطن أقرت بأننا لا نملك سلاحا نوويا

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية، الأربعاء، أن أقرت بأن لا تملك سلاحا نوويا.

وقال مستشار المرشد، إن " أقرت أخيرا بأننا لا نملك سلاحا نوويا وإرادة الطرفين الأمريكي والإيراني هي مواصلة المسار الصحيح للمفاوضات".

وأضاف "إلغاء العقوبات وتأكيد حقنا بالتخصيب يجعلان الاتفاق مع واشنطن ممكنا".

وأجرت والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر نيسان 2025، سلسة مباحثات في مسقط وروما، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات غير المباشرة في الأيام المقبلة على المستوى الفني.