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بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا
دوليات
2025-05-07 | 17:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,100 شوهد
بدأ، اليوم الخميس، سريان هدنة بين
روسيا
وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام.
وقال إعلام روسي، "بدء سريان هدنة بين
روسيا
وأوكرانيا لمدة ثلاثة أيام بقرار من الرئيس
بوتين
".
وكان الكرملين أكد، أول أمس الثلاثاء، أن الجيش الروسي سيرد "على الفور" على أي هجوم أوكراني خلال الهدنة التي اقترحها الرئيس
فلاديمير بوتين
من جانب واحد من الثامن إلى العاشر من أيار.
واقترحت روسيا وقفاً لإطلاق النار لمدّة ثلاثة أيام في أيار لمناسبة الاحتفال بالانتصار على "النازية" في الحرب العالمية الثانية، ولم توضح أوكرانيا ما إذا كانت تنوي الالتزام بهذه الهدنة، بينما كررت، في أكثر من مناسبة، مطالبها بفترة توقف عن القتال أطول.
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