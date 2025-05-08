الكرادلة يستعدون لثاني أيام انتخاب البابا الجديد ومليار كاثوليكي يترقب (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بدء سريان هدنة بين روسيا وأوكرانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525514-638822819815192869.jpg
الكرادلة يستعدون لثاني أيام انتخاب البابا الجديد ومليار كاثوليكي يترقب (صور)
دوليات
2025-05-08 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
470 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
يترقب اكثر من 1.4 مليار نسمة من المسيحيين الكاثوليك، اليوم الثاني لانتخاب
بابا
الفاتيكان
، بعد انتهاء اليوم الأول دون حصول احد
الكرادلة
على أصوات اغلبية الثلثين من مجمع الكرادلة الـ133، وهو سياق ثابت في التاريخ الحديث حيث لم يُنتخب أي بابا سابق من اليوم الأول.
ومن المقرر ان تستأنف اليوم الخميس اكبر وأكثر مجمعات
الكرادلة
تنوعا جغرافيا في التاريخ اعمالها مع عودة الكرادلة الكاثوليك إلى
كنيسة سيستين
في محاولة لحسم انتخابات بابوية مفتوحة على مصراعيها ، بحسب رويترز.
وبدأ "أمراء الكنيسة" ذوو
القبعات الحمراء
يوم الأربعاء عمليةً شعائريةً لاختيار زعيم جديد لكاثوليك العالم البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، لكن في المساء، تصاعد دخان كثيف من مدخنةٍ مُثبتة خصيصًا لهذا الغرض، كانت مرئيةً من ساحة
القديس بطرس
، مُشيرةً إلى عدم حسم نتيجة الاقتراع.
وتشير رويترز الى انه لم يُنتخَب أي
بابا
في العصر الحديث من المحاولة الأولى، لذا كانت هذه النتيجة متوقعة على نطاق واسع، ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث، يُمكن إعلان النتيجة النهائية بدءًا من اليوم الثاني، حيث يُمكن إجراء ما يصل إلى أربع جولات تصويت.
ويشارك في الاقتراع
السري
133 كاردينالا من 70 دولة، وهو رقم قياسي، مقارنة بـ 115 كاردينالا من 48 دولة في الاجتماع الأخير في عام 2013 وهو نمو يعكس الجهود التي بذلها البابا الراحل فرانسيس لتوسيع نطاق الكنيسة خلال فترة ولايته التي استمرت 12 عاما.
وتقول رويترز، انه لا يوجد مرشحون واضحون، على الرغم من أن الكاردينال الإيطالي بييترو بارولين ، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في
الفاتيكان
تحت قيادة البابا فرانسيس، والكاردينال الفلبيني لويس
أنطونيو
تاجلي يعتبران من أبرز المرشحين.
إذا أصبح من الواضح أن أياً منهما لن يتمكن من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، فمن المتوقع أن تتحول الأصوات إلى منافسين آخرين، مع احتمال تجمع الناخبين حول الجغرافيا، أو القرابة العقائدية، أو اللغات المشتركة.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب البابوية في
إيطاليا
، الفرنسي
جان مارك
أفلين، والمجري
بيتر
إردو، والأمريكي
روبرت
بريفوست، والإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا.
خلال الاجتماع، يتم عزل الكرادلة عن العالم ويقسمون على الحفاظ على السرية، ويتم مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، بينما يتم نقلهم بين كنيسة سيستين للتصويت واثنين من بيوت الضيافة في الفاتيكان للنوم وتناول الطعام.
في الأيام الأخيرة، قدموا تقييمات مختلفة لما يبحثون عنه في البابا المقبل، في أعقاب حبرية ليبرالية نسبيا اتسمت بالانقسامات المريرة بين التقليديين والمحدثين.
بينما دعا البعض إلى مواصلة رؤية فرانسيس لمزيد من الانفتاح والإصلاح، توق آخرون إلى العودة بالزمن إلى الوراء واعتماد التقاليد. وأشار كثيرون إلى رغبتهم في حبرية أكثر اعتدالًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الكرادلة المكلفون بانتخاب البابا الجديد يصلون إلى روما
12:47 | 2025-05-05
الكلداني: الكرادلة وحدهم يختارون البابا وليس هناك ترشيح ولا حملات انتخابية
07:04 | 2025-04-22
بالأسماء.. زعماء العالم يستعدون لحضور جنازة البابا فرنسيس
14:11 | 2025-04-23
الفاتيكان يحدد موعد انتخاب خليفة البابا فرنسيس
07:40 | 2025-04-28
انتخاب بابا الفاتيكان
الكاثوليك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
رياضة
41.37%
12:09 | 2025-05-06
ترشيح 6 أسماء للفوز بجائزة الكرة الذهبية
12:09 | 2025-05-06
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.54%
03:21 | 2025-05-07
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:21 | 2025-05-07
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
رياضة
20.44%
06:51 | 2025-05-07
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
06:51 | 2025-05-07
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
اقتصاد
16.65%
09:51 | 2025-05-06
الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد
09:51 | 2025-05-06
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
Live Talk
المحتوى الهابط.. شهرة مؤقتة بثمن كرامة - الحلقة ٢٤ | 2025
10:30 | 2025-05-07
Live Talk
المحتوى الهابط.. شهرة مؤقتة بثمن كرامة - الحلقة ٢٤ | 2025
10:30 | 2025-05-07
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
Live Talk
المحتوى الهابط.. شهرة مؤقتة بثمن كرامة - الحلقة ٢٤ | 2025
10:30 | 2025-05-07
Live Talk
المحتوى الهابط.. شهرة مؤقتة بثمن كرامة - الحلقة ٢٤ | 2025
10:30 | 2025-05-07
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-05
منتدى سومر
اعرف واطلب 5-5-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-05
اخترنا لك
باكستان تعلن إسقاط 12 طائرة هندية مسيرة
06:47 | 2025-05-08
وثائقي يكشف هوية قاتل المراسلة الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة"
05:12 | 2025-05-08
إسرائيل تنفذ سلسلة غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
04:50 | 2025-05-08
طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى شمال باكستان
04:23 | 2025-05-08
تصعيد عسكري بين الهند وباكستان يُثير القلق الدولي
01:30 | 2025-05-08
أول راتب بزيادة 400%.. قطر تدفع رواتب السوريين لـ3 اشهر بـ"استثناء" العسكريين
01:08 | 2025-05-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.