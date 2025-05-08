طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى شمال باكستان

وذكر في بيان، إنه ونظراً لإغلاق المجال الجوي والمطارات في شمال باكستان نتيجةً للنشاط العسكري في المنطقة، تم إلغاء 10 رحلات إلى كل من سيالكوت، ولاهور، وإسلام آباد، وبيشاور حتى إشعار آخر.ونصحت الشركة عملاءها بعدم التوجه إلى المطارات في حال كانوا على متن رحلات ملغاة، وطلبت منهم متابعة حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني أو التواصل مع وكلاء السفر لإعادة الحجز أو طلب استرداد القيمة.وأكدت أنها تراقب الوضع عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقدّمة اعتذارها للمسافرين عن أي إزعاج ناتج عن هذه الإجراءات الاضطرارية.