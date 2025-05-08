نتنياهو: 21 أسيراً لدى حماس لا يزالون أحياء و3 لا نعرف حالتهم

وذكر نتنياهو في كلمة مصورة: "نعلم بالتأكيد أن 21 رهينة على قيد الحياة، وهذا لا شك فيه، لكن هناك 3 آخرين حالتهم غير مؤكدة. ومع ذلك، نحن مصممون على إعادة الجميع، ولن نترك أحدا".وبحسب البيانات الإسرائيلية، لا تزال حركة "حماس" تحتجز 59 أسيراً في قطاع . وفقا لتقديرات سابقة أعلنها نتنياهو، فإن ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة، بينما تم الإعلان عن وفاة ما يصل إلى 35 آخرين.وفي يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي أن عدد الأسرى الأحياء في القطاع هو 21، مما أثار ردود فعل واسعة.وطالبت منظمة " عائلات الرهائن" الإسرائيلية التي تعنى برعاية ودعم عائلات الأسرى الذين احتجزهم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، الحكومة بالرد على تصريحات وإبلاغها إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن حالة الأسرى.