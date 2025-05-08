في الفاتيكان.. الكرادلة الكاثوليك ينتخبون البابا الجديد

تصاعد الدخان الأبيض، اليوم الخميس، من مدخنة كنيسة سيستينا في ، في إشارة إلى اختيار البابا الجديد.









وابتهج الحشد المتجمع في ساحة ، فيما سيتم إعلان الفائز لاحقا، عندما يقول كاردينال بارز "هاميبوس بابام" باللاتينية التي تعني "لدينا ". ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب للبابا .وابتهج الحشد المتجمع في ساحة ، فيما سيتم إعلان الفائز لاحقا، عندما يقول كاردينال بارز "هاميبوس بابام" باللاتينية التي تعني "لدينا ".

وتوفي ، الذي قاد منذ عام 2013، في 21 نيسان 2025 عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.