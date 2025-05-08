بعد تنصيب البابا الجديد.. اليكم أطول وأقصر انتخابات شهدها الفاتيكان

ومنذ الثالث عشر، بات هذا التقليد يضمن عزل عن أي تأثيرات خارجية، حيث يتم التصويت باستخدام بطاقات سرية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة التي تصل إلى ثلثي الأصوات.أطول انتخابات بابويةفي عام 1271، عقب وفاة البابا كليمنت الرابع، استغرق الكرادلة ما يقارب ثلاث سنوات لاختيار البابا الجديد. وكان السبب وراء هذه المدة الطويلة هو عدم القدرة على الوصول إلى إجماع بين الكرادلة.وفي نهاية المطاف، تم اختيار تيوبالدو فيسكونتي ليصبح البابا غريغوريوس العاشر. وقد أصدر هذا الأخير مرسوم "يوبي بيركيولوم"، الذي يقتضي أن تجري الانتخابات البابوية في سرية تامة، مما يعني أن الكرادلة يجب أن يكونوا معزولين عن أي تأثير خارجي أثناء عملية التصويت.ورغم أن البابا الخامس قد علق هذه القواعد مؤقتاً في عام 1276، إلا أن هذه الممارسات قد أُعيد العمل بها بعد سلسلة من الانتخابات الطويلة الأخرى، أبرزها الانتخابات التي استمرت بين أبريل 1292 ويوليو 1294. ومنذ عام 1831، لم يستغرق أي مجمع انتخابي بابوي أكثر من أربعة أيام.أقصر انتخابات بابويةتعد الانتخابات التي جرت بعد وفاة البابا الثالث في عام 1503 الأقصر في تاريخ .فقد توفي البابا بيوس الثالث بعد أن شغل منصبه لمدة 26 يوماً فقط، بسبب مرض قرحة صديدية في ساقه. استمر المجمع البابوي بعد وفاته لبضع ساعات فقط، ليتم اختيار جوليانو ديلا روفيرا ليصبح البابا يوليوس الثاني.كيف يتم التصويت؟في كل مرة تُجرى فيها الانتخابات، يتم التصويت عبر جولات عدة حتى يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلوبة.في هذا الإجراء، يقوم كل Kardinal بكتابة اسم مرشحه على بطاقة مطوية، ثم يحملها إلى المذبح حيث يوجد كأس مغطى بصحن. وبعد الوصول إلى المذبح، يقسم الكرادلة يميناً قبل وضع بطاقاتهم في الكأس، ثم يعودون إلى مقاعدهم بعد الانحناء.كيف يتم عد الأصوات؟تتولى ثلاثة فاحصين، وهم الكرادلة المكلفون بالعد، مهمة عد الأصوات. يقرأ الفاحص الأول اسم المرشح المكتوب على البطاقة، ثم يمرره إلى الفاحص الثاني الذي يتحقق من الاسم ويعطيه للفاحص الثالث.ويُقرأ الاسم بصوت عالٍ أمام الجميع ويتم تسجيل الصوت. بعد اكتمال العد، يقوم الفاحص الأخير بوخز البطاقات باستخدام إبرة ثم يربطها بخيط لحفظها بأمان حتى يتم إحراقها.وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاثة أيام من التصويت، يتم تعليق الإجراء لمدة يوم واحد مخصص للصلاة والنقاش بين الكرادلة.