Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يتجاهل احتجاجات برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد تنصيب البابا الجديد.. اليكم أطول وأقصر انتخابات شهدها الفاتيكان

دوليات

2025-05-08 | 13:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد تنصيب البابا الجديد.. اليكم أطول وأقصر انتخابات شهدها الفاتيكان
2,020 شوهد

عندما يختار البابا الجديد، يتجمع الكرادلة من كل أنحاء العالم في المجمع البابوي، ذلك الحدث السري الذي يُعقد في كنيسة سيستين بالفاتيكان.

ومنذ القرن الثالث عشر، بات هذا التقليد يضمن عزل الكرادلة عن أي تأثيرات خارجية، حيث يتم التصويت باستخدام بطاقات سرية حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة التي تصل إلى ثلثي الأصوات.
أطول انتخابات بابوية
في عام 1271، عقب وفاة البابا كليمنت الرابع، استغرق الكرادلة ما يقارب ثلاث سنوات لاختيار البابا الجديد. وكان السبب وراء هذه المدة الطويلة هو عدم القدرة على الوصول إلى إجماع بين الكرادلة.
وفي نهاية المطاف، تم اختيار تيوبالدو فيسكونتي ليصبح البابا غريغوريوس العاشر. وقد أصدر هذا الأخير مرسوم "يوبي بيركيولوم"، الذي يقتضي أن تجري الانتخابات البابوية في سرية تامة، مما يعني أن الكرادلة يجب أن يكونوا معزولين عن أي تأثير خارجي أثناء عملية التصويت.
ورغم أن البابا أدريان الخامس قد علق هذه القواعد مؤقتاً في عام 1276، إلا أن هذه الممارسات قد أُعيد العمل بها بعد سلسلة من الانتخابات الطويلة الأخرى، أبرزها الانتخابات التي استمرت بين أبريل 1292 ويوليو 1294. ومنذ عام 1831، لم يستغرق أي مجمع انتخابي بابوي أكثر من أربعة أيام.
أقصر انتخابات بابوية
تعد الانتخابات التي جرت بعد وفاة البابا بيوس الثالث في عام 1503 الأقصر في تاريخ الفاتيكان.
فقد توفي البابا بيوس الثالث بعد أن شغل منصبه لمدة 26 يوماً فقط، بسبب مرض قرحة صديدية في ساقه. استمر المجمع البابوي بعد وفاته لبضع ساعات فقط، ليتم اختيار جوليانو ديلا روفيرا ليصبح البابا يوليوس الثاني.
كيف يتم التصويت؟
في كل مرة تُجرى فيها الانتخابات، يتم التصويت عبر جولات عدة حتى يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلوبة.
في هذا الإجراء، يقوم كل Kardinal بكتابة اسم مرشحه على بطاقة مطوية، ثم يحملها إلى المذبح حيث يوجد كأس مغطى بصحن. وبعد الوصول إلى المذبح، يقسم الكرادلة يميناً قبل وضع بطاقاتهم في الكأس، ثم يعودون إلى مقاعدهم بعد الانحناء.
كيف يتم عد الأصوات؟
تتولى ثلاثة فاحصين، وهم الكرادلة المكلفون بالعد، مهمة عد الأصوات. يقرأ الفاحص الأول اسم المرشح المكتوب على البطاقة، ثم يمرره إلى الفاحص الثاني الذي يتحقق من الاسم ويعطيه للفاحص الثالث.
ويُقرأ الاسم بصوت عالٍ أمام الجميع ويتم تسجيل الصوت. بعد اكتمال العد، يقوم الفاحص الأخير بوخز البطاقات باستخدام إبرة ثم يربطها بخيط لحفظها بأمان حتى يتم إحراقها.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة بعد ثلاثة أيام من التصويت، يتم تعليق الإجراء لمدة يوم واحد مخصص للصلاة والنقاش بين الكرادلة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

البابا

الفاتيكان

اطول انتخابات

اقصر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Play
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
Play
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
Play
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
Play
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
Play
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
Play
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
Play
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
Play
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
Play
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠ الى ١٦ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-08
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
Play
المرأة المطلقة.. مهانة أم محرّرة؟ - الحلقة ٢٥ | 2025
10:30 | 2025-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
Play
سوق القادسية النجف - الحلقة ٢٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
Play
دزدمونة - الحلقة ٥ | season 1
15:10 | 2025-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
Play
نشرة ٧ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
Play
07-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-07
استديو Noon
Play
استديو Noon
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
Play
الخصوصية 7-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-07
طل الصباح
Play
طل الصباح
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
Play
انت وين؟ شراح اسوي؟ 7-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-07
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
Play
الحمالون في أسواق العراق.. ثقل الأوزان أهون من ثقل الأيام - حلقة ٤ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
Play
ساعي البريد 6-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-06
اخترنا لك
"ليو الرابع عشر".. من هو بابا الفاتيكان الجديد
13:52 | 2025-05-08
ترامب: سأطلب المساعدة من الصين
13:17 | 2025-05-08
انتخاب الأمريكي بريفوست باباً للفاتيكان.. ماذا قال في أول كلمة له
13:16 | 2025-05-08
في الفاتيكان.. الكرادلة الكاثوليك ينتخبون البابا الجديد
12:16 | 2025-05-08
ترامب يتحدث عن "اتفاق" مع إيران وتخفيض الرسوم الجمركية
12:07 | 2025-05-08
انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية
12:03 | 2025-05-08

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.