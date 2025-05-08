"ليو الرابع عشر".. من هو بابا الفاتيكان الجديد

انتخب الكاردينال الأميركي بريفوست جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ .



ويُعد بريفوست من الشخصيات البارزة في العالمية، وقد اختار البابا الجديد اسم الرابع عشر.

وأعلن عميد الكاثوليك، اليوم الخميس، انتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست باباً جديداً للكنيسة الكاثوليكية.



وُلد في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية في 14 سبتمبر 1955.



شغل بريفوست عدة مناصب كنسية رفيعة، أبرزها:

رئيس مجمع الأساقفة في ، وهو المنصب الذي عُيّن فيه بتاريخ 30 يناير 2023، يتولى هذا المجمع مسؤولية تقديم التوصيات للبابا بشأن تعيين الأساقفة في الكنائس ذات الطقس اللاتيني حول العالم.

رئيس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية، وهي لجنة تُعنى بدراسة أوضاع الكنيسة في القارة التي تضم نحو 40 بالمئة من كاثوليك العالم.

إلى جانب مهامه الإدارية والروحية، يتقن بريفوست عدة لغات، من بينها ، ، الإيطالية، الفرنسية، والبرتغالية، كما يقرأ اللاتينية والألمانية، ما يُسهّل تواصله مع رجال الدين الكاثوليك من مختلف الدول.

نال رتبة كاردينال في 30 سبتمبر 2023، وفي 6 فبراير 2025، رُقّي إلى رتبة كاردينال وعُيّن في أبرشية ألبانو بالقرب من .

وتوفي ، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، في 21 نيسان 2025 عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.