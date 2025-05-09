فرنسا تسلم لبنان وسوريا خرائط ترسيم حدود البلدين

وأتى هذا التسليم بناء على طلب والوعد الذي قطعه لنظيره اللبناني ، بتزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط التي ستساعده في عملية ترسيم حدوده البرية مع .وأكدت مصادر دبلوماسية لصحيفة "نداء الوطن"، أن تسلم لبنان للوثائق والخرائط التي تساعد في ترسيم الحدود، تزامن مع تسليم الرئيس ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع للخرائط ذاتها.وعن أهمية هذه الخرائط، لفتت المصادر إلى أن والتقنية هي التي تقرر مدى أهميتها والأهم أن السفير الفرنسي أبلغ رجي، استعداد بلاده لفتح الأرشيف لتزويد لبنان بأي خرائط إضافية أو حتى وثائق.