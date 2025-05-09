بعد جدل صاحبة النقاب الازرق.. المرصد الديمقراطي السوري: مختطفة وهذا الدليل

وجاء في المقطع المصور، ما نصه "ليش نقاب "ازرق" غير موجود بسورية وحتى نسوان السنيات بسوريا مابلبسوه؟ليش البنت بشارع غطت وجهها وبالكميرا كشفت عوجهها ؟ هاد بتناقض مع موضوع النقاب والتشدد"، مردفا "ليش المذيع الاول كان صديق "احمد"، شو هالصدفة؟".واضاف "هي نقاط كلها مابدنا اجابة عنها، ولكن الاجابة عند أهل السنة والجماعة؟ هل الجواز دون موافقة ولي الأمر هو جواز شرعي أم فاسد؟، هل الاستقواء بالأمن العام واعتقال والد الفتاة قبل يوم لاجباره تحت التهديد بالموافقة على جواز هو لايقبل به، يجوز شرعاً؟"، مستدركاً "بالعرف السوري ماذا نطلق على من تذهب بهذه الطريقة؟ خطيفة او انخطفت؟".واتم "يا اخي انا رح كون معكن واعترف بصحة روايتكم، ولكن والد الفتاة غير موافق كيف بتجبروه على شيء مابقبله؟ هل بنت عاقلة تتجه بنفسها حتى تبلس كيس زبالة؟ يعني البنت مابتعرف مصلحتها اكتر من اهلها. اذاً حتى وفقاً لروايتكم البنت تعتبر مخطوفة".