أوكرانيا تعاقب شركات إيرانية وصينية

وتشمل قائمة العقوبات شركة "سمارت كيت تكنولوجي" من ، وشركة "ألوند" للسيارات، وشركة " دانش شرق" الخاصة، وشركة "بيشرو صنعت أسمان " الخاصة المسجلة في .ولم يُذكر في أي سبب لفرض هذه القيود، لكن أوكرانيا اتهمت في السابق كلاً من وإيران بدعم المجهود الروسي.