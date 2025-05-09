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هجوم لـ"شعب بيافرا" يخلف 30 قتيلاً في نيجيريا
دوليات
2025-05-09 | 15:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
237 شوهد
قُتل 30 شخصًا في نيجيريا في هجوم لأعضاء حركة شعب بيافرا الانفصالية المحظورة، وسط مخاوف من موجة عنف جديدة شرق البلاد.
وقالت
منظمة العفو الدولية
، اليوم الجمعة، إن مسلحين قتلوا بالرصاص ما لا يقل عن 30 مسافرًا في هجوم بولاية
إيمو
جنوب شرق
نيجيريا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن العنف في منطقة تعاني من انعدام الأمن.
وأضافت المنظمة في منشور على منصة "إكس" أن منفذي الهجوم، الذين يُشتبه في أنهم أعضاء في حركة شعب بيافرا الانفصالية المحظورة، أضرموا النار في أكثر من 20 مركبة وشاحنة.
وأكد متحدث باسم الشرطة في
ولاية إيمو
وقوع الهجوم في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، لكنه رفض الإفصاح عن عدد القتلى.
وأضاف المتحدث لرويترز، اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت أحد منفذي الهجوم.
وقالت الشرطة في بيان إن المسلحين أغلقوا
الطريق السريع
وأطلقوا النار بشكل متقطع قبل إشعال النار في المركبات.
وأضافت: "تجري حاليًا عملية بحث وتطويق واسعة النطاق، إذ تعمل قوات الأمن على تمشيط الغابات القريبة والمناطق المحيطة التي يُعتقد أن المشتبه بهم يختبئون فيها".
وطلبت منظمة
العفو
الدولية من السلطات النيجيرية التحقيق في الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة.
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