الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى البحرين في زيارة رسمية

وذكرت وكالة " " أن الرئيس السوري وصل إلى على رأس وفد رسمي وكان في استقباله الشيخ حمد نجل ملك البحرين.ومنذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، زار الشرع، كلاً من: وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.