طهران: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ونعده أمرا محرما

وقال عراقجي في تصريحات صحافية، "منطقتنا بحاجة اليوم إلى التفاهم والتضامن والتعاضد أكثر من أي وقت مضى ونؤمن بمبدأ الحوار ونولي أهمية قصوى لتحقيق الوفاق الإقليمي".وأضاف أن " ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الشعب الفلسطيني ويجب ألا نغفل عن التوسع العدواني لإسرائيل في المنطقة"، معتبرا أن "التصدي لأفعال إسرائيل واجبا أخلاقيا يقع على عاتق حكومات المنطقة".ولفت عراقجي "نعد الحصول على سلاح نووي أمرا محرما ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي"، مضيفا "نواصل محادثاتنا مع والصين وأوروبا بحسن نية، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا النووية".