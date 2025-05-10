باكستان تشكر ترامب بعد وقف إطلاق النار مع الهند

وفي منشورٍ على موقع إكس (تويتر سابقًا)، قال : "نشكر الرئيس على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة. تُقدّر باكستان لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين. كما نشكر نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في ".وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثل بدايةً جديدةً في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة وحال دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار".وتوصلت الهند وباكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين.وكان الرئيس الأميركي صرح، في وقت سابق من السبت، أن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها .ويأتي ذلك بعد أسابيع من الأعمال العدائية بين الدولتين النوويتين، حيث تبادلتا القصف الصاروخي والهجمات بالمسيرات، والقصف المدفعي، في أشد مواجهة بينهما خلال عقود.وجاءت المواجهات بين البلدين عقب هجوم دموي الشهر الماضي في الشطر من إقليم كشمير المتنازع عليه، وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي بحياة حوالي 26 شخصا.