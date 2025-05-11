الاعلام الإيراني: انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عمان

وكان من المقرر في البداية أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات في 4 مايو/أيار الجاري بالعاصمة الإيطالية ، لكن تم تأجيلها وعزا خبراء ذلك إلى "خلافات وصعوبات أولية في المواقف التفاوضية".وتأتي جولة التفاوض الرابعة قبل أيام من جولة إقليمية للرئيس الأميركي تشمل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية .