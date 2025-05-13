بالفيديو.. لماذا لم يتناول ترامب فنجان القهوة الذي قدم له خلال وصوله للرياض؟

– دولي

لدى وصول الرئيس الأمريكي الى العاصمة واستقباله من قبل ولي السعودي في ، تم ضيافته بفنجان قهوة، الا انه امتنع عن شربها.

ووفقا للفيديو الذي نشر فأن الرئيس الأمريكي امتنع عن شرب فنجان القوة الذي بقي في يده وهو ينظر اله دون ان يتناوله، حيث وضعه على جنب خلال حديثه مع .