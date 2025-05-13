العراق الأول عربيا في السياحة إلى تركيا

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه ، إن " احتل المرتبة الاولى عربيا في عدد السياح خلال الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ عدد السائحين 186 ألفا و310 أشخاص".وتابعت أن " جاءت ثانياً بـ 103 آلاف و9 سائحين، وجاءت الجزائر ثالثا بـ 63 ألف سائح، من ثم ليبيا رابعا بـ 42.4 ألف سائح ولبنان خامسا بـ 41.7 ألف سائح".وبيّنت أن " جاءت سادسا مع 40.1 ألف سائح، والأردن سابعاً بـ 39.7 ألف سائح وجاءت ثامناً بـ 39.4 ألف سائح، والكويت عاشرا بـ 35.5 ألف سائح، وأخيرا بـ 31.6 ألف سائح".