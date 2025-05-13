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أول تعليق إيراني بشأن "حل حزب العمال الكردستاني"

دوليات

2025-05-13 | 07:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول تعليق إيراني بشأن &quot;حل حزب العمال الكردستاني&quot;
669 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي


رحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالبيان الصادر عن حزب العمال الكردستاني بحلّ هياكله وإلقاء سلاحه.



كما اعتبر هذا القرار "خطوة تاريخية نحو إنهاء العنف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح بقائي في تصريح صحفي اليوم أن "جمهورية إيران الإسلامية ترى في هذا الإعلان تطورا إيجابيا يسهم في تخفيف التوترات، ويعكس رغبة جادة في التحول نحو الحلول السياسية والسلمية للأزمات"، مشيرا إلى أن طهران تدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يفضي استكمال هذا المسار إلى تعزيز أجواء الهدوء والاستقرار ليس فقط في تركيا، بل وفي عموم المنطقة، خاصة في المناطق التي تشهد توترات بسبب النزاعات المسلحة. وأكد أن إيران "ستواصل تعاونها مع دول الجوار والجهات الدولية المعنية لدعم أي خطوات تعزز الأمن وتقطع دابر العنف".

ويأتي إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه في سياق تحولات إقليمية ودولية، حيث تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك المباحثات بين الأطراف الكردية والحكومة التركية.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عقود من النزاع المسلح، مما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة.
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