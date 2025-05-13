إيران تعلق على إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه

وأوضح بقائي في تصريح صحفي اليوم أن "جمهورية ترى في هذا الإعلان تطورا إيجابيا يسهم في تخفيف التوترات، ويعكس رغبة جادة في التحول نحو الحلول السياسية والسلمية للأزمات"، مشيرا إلى أن " تدعم كافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة".كما أعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن "يفضي استكمال هذا المسار إلى تعزيز أجواء الهدوء والاستقرار ليس فقط في ، بل وفي عموم المنطقة، خاصة في المناطق التي تشهد توترات بسبب النزاعات المسلحة".وأكد أن "ستواصل تعاونها مع دول الجوار والجهات الدولية المعنية لدعم أي خطوات تعزز الأمن وتقطع دابر العنف".ويأتي إعلان حزب حل نفسه في سياق تحولات إقليمية ودولية، حيث تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك المباحثات بين الأطراف الكردية والحكومة التركية.وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عقود من النزاع المسلح، مما يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة.