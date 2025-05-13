الرئيس الفلسطيني يترأس وفد بلاده لقمة بغداد

وقال العامور "إننا في لنكون على تماس مع أبناء عروبتنا، ويكونوا بموقع المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، ونحن ثابتون بدعم كل الأشقاء العرب، مبينا أن مطالب بأن يقول للحرب المجنونة كفا والضغط على صانعيها".وأضاف: "نتطلع في هذه القمة الى إجراءات عملية ملموسة اقتصادية واجتماعية تتعلق بالشعب الفلسطيني من الإيواء والإعمار والبناء والدواء وجميع مقومات الحياة التي ينتظرها كل طفل فلسطيني".وأعرب عن أمله في أن تتخذ القمة قرارات مهمة تتعلق بفلسطين، وأن تترجم بشكل عملي، لأن فلسطين بحاجة إلى كل شيء، مطالبا بإجراءات عملية ضمن خطة عربية شاملة للضغط على الجهات الدولية.وأكد العامور أن "التمثيل الفلسطيني سيكون بأعلى مستوياته”، لافتا الى أن “الرئيس سيكون على رأس الوفد المشارك في ببغداد".