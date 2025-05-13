البيت الأبيض يعلن توقيع أكبر صفقة دفاعية في التاريخ مع السعودية.. ماذا تتضمن؟

وأكد البيت الابيض، أن الحزمة تشمل معدات وخدمات حربية متطورة سيتم توريدها من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية، إلى جانب برامج تدريب ودعم مكثف لتطوير قدرات القوات المسلحة ، في إطار تعزيز الأمن والدفاع في المنطقة.وفي سياق متصل، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي ترمب نجح في تأمين التزام سعودي تاريخي بالاستثمار في يصل إلى 600 مليار دولار، ما يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد الأمريكي ويعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين والرياض.