أمين عام الجامعة العربية "مندهش": بغداد تغيرت جوهريًا للأفضل (فيديو)

وقال في حديثه للوكالة الرسمية تابعته : "ما تشهده حاليًا، مدهش، منذ دخولنا إلى الأرض الطيبة أرض ، ونحن نحلق في الطائرة، نرى حالة من الإعمار والبناء تأخذ العين، وأن هنالك شيئا ما يصنع على الأرض".وأضاف، "كذلك وجدنا في نظافة وترتيبًا عاليين، وكل شيء يسير بهدوء وسلاسة شديدة، ويدهش الإنسان منذ أن يأخذ السيارة من المطار إلى ، حيث الطريق تغير بشكل جوهري عمّا كان عليه سابقًا، حقيقة حضرت إلى بغداد مرات كثيرة سواء أيام كنت وزيرًا للخارجية المصرية أو أمينًا عامًا للجامعة العربية، واليوم نشعر أن هذا المجتمع به قدر طيب للغاية من الاستقرار والانضباط والنظام، ونرى شعبًا هادئًا وحكومة قادرة وتنظيمًا وإعدادًا جيدًا".وتابع، أن "مشهد والطرق يسر النظر في بغداد وكذلك الفنادق معدة للقمة إعدادًا طيبًا للغاية سواء للأمانة العامة للجامعة العربية والوفود، وبعد بدء الاجتماعات، رأينا أن كل شيء مجهز بمستوى عالٍ ومنظم تنظيمًا جيدًا وكذلك الوضع الأمني جيد ولا يشعر الإنسان القادم لبغداد بأي قلق".