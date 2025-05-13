أول تعليق سوري بعد قرار ترامب رفع العقوبات

وقال بحسب وكالة "رويترز"، إن "إعلان يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات".ولفت إلى أن تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة، مضيفا "سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أميركا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة".وتابع: "ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي وتحقيق انتصار للمصالح الأميركية في سوريا".وكان الرئيس الأميركي قال، اليوم الثلاثاء، أمام الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".