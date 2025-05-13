الشعب السوري يحتفل بقرار ترامب حول رفع العقوبات.. (صور وفيديو)

خرج الشعب السوري، اليوم الثلاثاء، باحتفالات واسعة عمت ارجاء المدن بعد اعلان رفع العقوبات عن .





ورحب وزير الخارجية السوري، ، بقرار الرئيس الأميركي بخصوص رفع العقوبات عن .

وقال الشيباني بحسب وكالة "رويترز"، إن "إعلان يشير إلى نقطة تحول محورية للشعب السوري بعد حرب مدمرة على مدى سنوات"، لافتا الى ان "سوريا تنظر إلى إعلان ترامب بإيجابية كبيرة".

وأضاف: "سوريا مستعدة لتعزيز العلاقات مع أميركا على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة".

وتابع: "ترامب قادر على تحقيق اتفاق سلام تاريخي وتحقيق انتصار للمصالح الأميركية في سوريا".

وكان الرئيس الأميركي قال، اليوم الثلاثاء، أمام الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".



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