ترحيب عربي وأممي بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

قطر:أعلنت الخارجية القطرية في بيان "الترحيب باعتزام رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة".وعبرت عن تقديرها الكامل لجهود وتركيا في هذا السياق.وجددت الوزارة الإعراب عن "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي عزمه رفع العقوبات عن سوريا.وأشاد الملك حمد بالقرار الأمريكي، واصفا إياه بأنه "خطوة إيجابية" نحو دعم سوريا في "مرحلة مفصلية" من تاريخها.وأشاد بدور ولي العهد السعودي الأمير في دفع هذه الخطوة.رحبت الكويت في بيان لوزارة الخارجية بإعلان ترامب مشيدة بـ"الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في هذا الأمر".وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها "دعم الاستقرار والازدهار في البلد الشقيق"، مجددة دعمها لسوريا وشعبها وكافة الجهود الرامية لصون سيادتها واستقلالها ووحدتها أراضيها.أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أصدر بيانا للترحيب بالخطوة:أشاد البديوي "بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلها الأمير ، ولي العهد السعودي والتي أسهمت في الدفع نحو هذا القرار المهم".وأعرب عن تطلعاته بأن "يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية".أكد الناطق الرسمي باسم الأردنية السفير سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي "الذي يعد خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم".وجدد القضاة، في بيان التأكيد على "دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنهم".أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.وأشار دوجاريك إلى أن رفع العقوبات سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد.مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون:رحب بيدرسون بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا قائلا: "إن ذلك يتوافق مع دعوته المستمرة لاتخاذ إجراءات ذات مغزى على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن السوريين، بأنحاء سوريا وفي المهجر، يدعون إلى تخفيف واسع وعاجل للعقوبات.وأكد المسؤول الأممي أهمية ذلك لتيسير توفير الخدمات الأساسية.اتحاد غرف التجارة السورية:أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي أن قرار الرئيس الأمريكي سيسهم في عودة الاقتصاديين إلى وطنهم، وبالتالي تدفق استثمارات كبيرة.وأوضح أن "هناك الكثيرين من الاقتصاديين ينتظرون هذه الخطوة لتحويل أموالهم إلى سوريا، والبدء بأنشطة تجارية وصناعية متنوعة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على كل الشعب السوري، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لهم".وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يعني أن "جميع المؤسسات التجارية والأفراد من كل دول العالم سيكونون قادرين على العمل والتبادل التجاري مع سوريا، وبالتالي ستكون هناك تجارة أكبر مع العالم الخارجي".وكان الرئيس الأمريكي قد صرح خلال زيارته للرياض وقبلها بأن ترغب في رفع العقوبات عن سوريا، والتي تم فرضها في عهد ، بحسب " ".