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ترحيب عربي وأممي بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

دوليات

2025-05-14 | 02:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترحيب عربي وأممي بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا
328 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

رحبت دول عربية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها أمس الثلاثاء من الرياض وأعلن فيها رفع العقوبات عن سوريا.



قطر:

أعلنت الخارجية القطرية في بيان "الترحيب باعتزام ترامب رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، معتبرة أنها "خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة".

وعبرت عن تقديرها الكامل لجهود السعودية وتركيا في هذا السياق.

وجددت الوزارة الإعراب عن "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".

البحرين:

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الرئيس الأمريكي عزمه رفع العقوبات عن سوريا.

وأشاد الملك حمد بالقرار الأمريكي، واصفا إياه بأنه "خطوة إيجابية" نحو دعم سوريا في "مرحلة مفصلية" من تاريخها.

وأشاد بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دفع هذه الخطوة.

الكويت:

رحبت الكويت في بيان لوزارة الخارجية بإعلان ترامب مشيدة بـ"الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في هذا الأمر".

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها "دعم الاستقرار والازدهار في البلد الشقيق"، مجددة دعمها لسوريا وشعبها وكافة الجهود الرامية لصون سيادتها واستقلالها ووحدتها أراضيها.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أصدر بيانا للترحيب بالخطوة:

أشاد البديوي "بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والتي أسهمت في الدفع نحو هذا القرار المهم".

وأعرب عن تطلعاته بأن "يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق، ويمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية".

الأردن:

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة ترحيب المملكة بقرار الرئيس الأمريكي "الذي يعد خطوة هامة في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا ودول العالم".

وجدد القضاة، في بيان التأكيد على "دعم الأردن المطلق للشقيقة سوريا، والشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنهم".

الأمم المتحدة:

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.

وأشار دوجاريك إلى أن رفع العقوبات سيؤثر إيجابيا لجهة انعاش اقتصاد البلاد.

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون:

رحب بيدرسون بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وقف العقوبات المفروضة على سوريا قائلا: "إن ذلك يتوافق مع دعوته المستمرة لاتخاذ إجراءات ذات مغزى على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن السوريين، بأنحاء سوريا وفي المهجر، يدعون إلى تخفيف واسع وعاجل للعقوبات.

وأكد المسؤول الأممي أهمية ذلك لتيسير توفير الخدمات الأساسية.

اتحاد غرف التجارة السورية:

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي أن قرار الرئيس الأمريكي سيسهم في عودة الاقتصاديين إلى وطنهم، وبالتالي تدفق استثمارات كبيرة.

وأوضح أن "هناك الكثيرين من الاقتصاديين ينتظرون هذه الخطوة لتحويل أموالهم إلى سوريا، والبدء بأنشطة تجارية وصناعية متنوعة، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على كل الشعب السوري، من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية لهم".

وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يعني أن "جميع المؤسسات التجارية والأفراد من كل دول العالم سيكونون قادرين على العمل والتبادل التجاري مع سوريا، وبالتالي ستكون هناك تجارة أكبر مع العالم الخارجي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح خلال زيارته للرياض وقبلها بأن الولايات المتحدة ترغب في رفع العقوبات عن سوريا، والتي تم فرضها في عهد بشار الأسد، بحسب "روسيا اليوم".
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