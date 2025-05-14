أردوغان يشارك في اجتماع مع ترامب وولي العهد السعودي والرئيس السوري

وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة بأن الرئيس شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع ضم نظيريه الأمريكي والسوري أحمد الشرع، وولي السعودي .وأعلنت وسائل إعلام، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، بدء لقاء الرئيس مع الرئيس السوري أحمد الشرع في .يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أمس رفع العقوبات عن ، بطلب من ولي العهد السعودي.