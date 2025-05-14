بدء القمة الخليجية الأميركية في الرياض



ـ دولي



انطلقت، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية الأمريكية في بمشاركة .



وذكرت وسائل إعلام، ان "اجتماع القمة الخليجية الامريكية بدء بحضور الرئيس الأمريكي ".



ويشارك ملوك ورؤساء الخليجية بالقمة لمناقشة العديد من الملفات في المنطقة والعالم. وذكرت وسائل إعلام، ان "اجتماع القمة الخليجية الامريكية بدء بحضور الرئيس الأمريكي ".ويشارك ملوك ورؤساء الخليجية بالقمة لمناقشة العديد من الملفات في المنطقة والعالم.