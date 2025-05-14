ترامب: لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي

وقال في كلمته أمام القمة الخليجية الأمريكية المنعقد اليوم فى ، " أريد إبرام اتفاق مع لكن عليها التوقف عن دعم الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي".وتابع، انه "نأمل في تحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في .وأضاف: "نسعى لتطبيع العلاقات مع الجديدة وسأقوم بإلغاء كامل العقوبات عن ".