الليرة السورية تحلق أمام الدولار الأمريكي

وأظهرت نشرة "الليرة اليوم" (موقع يتابع أسعار صرف العملات في السوق السوداء السورية) انخفاض سعر صرف الدولار للشراء بنسبة 5.62% إلى 8100 ليرة، فيما تراجع سعر صرف الدولار للمبيع إلى 8400 ليرة.وعقب إعلان القرار أمس الثلاثاء صعدت العملة السورية بنحو 10% أمام نظيرتها الأمريكية.وجاء الصعود بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه سيعمل على رفع العقوبات عن بعد مناقشات مع ولي السعودي .ويتوقع الخبراء أن يسهم رفع العقوبات في توفير المناخ والشروط المناسبة للاستثمار في سوريا، ويسهل الحوالات من وإلى سوريا.