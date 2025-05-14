أردوغان: حان الوقت لوضع حد للمأساة الإنسانية في غزة

وقال في كلمة خلال الاجتماع مع نظيريه الأمريكي والسوري وولي السعودي أن "قرار برفع العقوبات عن يحظى بأهمية تاريخية"، مشيرا الى ان " ستواصل دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها ".وتابع، ان " قرار رفع العقوبات عن سوريا سيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق".وأضاف، ان " مساعي تركيا لوقف العنف في مستمرة وأن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع".