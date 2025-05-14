الخارجية السورية تعلن عن أبرز محاور اجتماع الشرع وترامب وبن سلمان

وقالت الخارجية في بيان تابعته ، "جرى لقاء تاريخي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، وولي السعودي صاحب السمو بن آل سعود، والرئيس الأميركي ، وذلك عبر اتصال هاتفي شارك فيه أيضا الرئيس التركي بحضور وزراء خارجية وسوريا والولايات المتحدة الأميركية".وأضافت الوزارة، "وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، حيث شدد سمو الأمير على ضرورة هذه الخطوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فيما أكد الرئيس التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، وعبر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للدعم الإقليمي والدولي، مشددًا على مضي سوريا بثقة نحو المستقبل".وتابعت الخارجية السورية، "كما تناول اللقاء سبل الشراكة السورية - الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في القضاء على تأثير الفاعلين من غير الدول والمجموعات المسلحة غير السورية التي تعيق الاستقرار، بما في ذلك تنظيم داعش والتهديدات الأخرى".وأوضحت الوزارة، "ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية السوري ونظيره الأميركي، روبيو لمتابعة التنسيق الثنائي وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها".