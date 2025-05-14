ترامب يغادر الرياض متوجها إلى الدوحة

وكان على رأس جدول أعمال في المملكة الاجتماع الذي جمعه مع نظيره التركي والسوري أحمد الشرع وولي السعودي .وبحسب وكالة الانباء القطرية، تطمح والولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير علاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يصب في صالح الشعبين الصديقين ويدعم جهود التنمية والتطور في البلدين، ويسهم كذلك في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.