سوريون يتفاعلون.. ماذا تعني حركة محمد بن سلمان بوضع يديه على صدره؟

وظهر وهو يصفق بحرارة وفرحة بهذا الإعلان، كما وضع يديه على صدره في إيماءة امتنان وشكر، ترافقت مع ابتسامة عفوية وملامح تأثر صادقة، في إشارة واضحة إلى فرحته بنجاح مساعيه في رفع العقوبات الأميركية عن ، لتتحول هذه اللحظة إلى لقطة مؤثرة تصدّرت الترند على مواقع التواصل، وقلّدها عدد من النجوم والمتابعين تعبيرًا عن تقديرهم للأمير.وأصبحت هذه الحركة الأكثر تداولا بين السوريين، حيث اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة شكر وتقدير لولي السعودي.وانتشرت على منصات التواصل صور ورسومات كاريكاتيرية وصور معالجة رقميا تبرز تفاعل خلال إعلان رفع العقوبات، واستخدم النشطاء هذه اللقطة في منشوراتهم وتغريداتهم، واعتبروها لحظة تاريخية.ورأى مدونون أن هذه الحركة أصبحت رمزا للمحبة بين الشعبين السوري والسعودي، مؤكدين أن حركة الأمير ستظل حاضرة في الذاكرة سنين طويلة، أطول من سنوات الظلم التي عاشتها سوريا. كما أشار آخرون إلى أن هذه الحركة العفوية، التي خرجت من قلب ولي العهد، سرعان ما تحولت إلى رمز لامتنان السوريين، وتصدرت قائمة الترند في سوريا.وعبر سوريون عن امتنانهم للمملكة العربية لموقفها الداعم في رفع العقوبات. كما وجه سوريون الشكر لدولتي قطر وتركيا لوقوفهما مع الشعب السوري ودعم ملف رفع العقوبات، معتبرين أن المساعي المشتركة لهذه الدول الثلاث دليل على صدق دعمهم لإعادة سوريا إلى مكانها الصحيح بعد سنوات من الدمار التي خلفها نظام .وانتشرت مقاطع فيديو تظهر خروج السوريين إلى الشوارع احتفالا بقرار رفع العقوبات، رافعين الأعلام السعودية، تعبيرا عن فرحتهم وامتنانهم.