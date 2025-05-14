ترامب: رفع العقوبات عن سوريا سيعطيها فرصة البقاء

وقال في كلمة خلال فور وصوله الى ، انه "تحدثت مع وقال لي إن رفع العقوبات عن سيعطيها فرصة البقاء".وتأتي زيارته إلى بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي السعودي والرئيس التركي .