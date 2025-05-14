ترامب يتغزل بالشرع: شاب قوي وقادة الثورة وهو مذهل

وقال على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى ، إنّ "الرئيس السوري شاب قوي ومقاتل وقادة وهو مذهل بصراحة ولديه فرصه جيدة".وأشار إلى إنّ " لم تُهمّش بزيارته إلى ، وإن العلاقات الأميركية الجيدة مع دول المنطقة مفيدة لإسرائيل".وكان قد كشف تفاصيل ما جرى في اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي ، ورئيس المرحلة الانتقالية في أحمد الشرع، وولي السعودي ، في .وقال البيت الأبيض إنّ ترامب دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، كما طالبه بمساعدة أميركا في منع عودة " ".وقال البيت الأبيض، إنّ ترامب دعا الشرع إلى ترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين".في المقابل، أبلغ الشرع ترامب بأنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا.وقال ترامب اليوم الأربعاء، إنّ رفع العقوبات عن سوريا سيمنحها بداية جديدة، وذلك غداة إعلان المفاجئ رفع جميع العقوبات عن سوريا.جاء تصريح ترامب خلال كلمته أمام القمة المنعقدة في الرياض بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.