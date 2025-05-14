حرب غزة.. حصيلة الضحايا تقترب من 173 ألفاً

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة "وصل مستشفيات قطاع 20 شهيدا بينهم شهيد واحد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 125 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2799 شهيدا و 7805 إصابات".وبحسب البيان فإن "الحصيلة أولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بلغت 70شهيدا وعشرات الإصابات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية للمواطنين في قطاع غزة".وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات ".