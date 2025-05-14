البيت الأبيض: أمريكا وقطر وقعتا على استثمارات بقيمة 38 مليار دولار

وقال في بيان تابعته ، ان " وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية".وأضاف ان "توقيعات اليوم تمثل نية الرئيس تسريع استثمار الدفاعي في الشراكة الأمنية".