طهران تنتقد تصريحات ترامب وتكشف عن محادثات مع أوروبا

وصرح عراقجي أن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأميركية، التي عقدت في 11 مايو، كانت "صعبة" لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر "مواقف أكثر واقعية" بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف الأساسية.وجاءت تصريحات عراقجي ردا على تعليقات للرئيس الأميركي ، أدلى بها الثلاثاء في ، وصف فيها إيران بأنها "القوة الأكثر تدميرا" في الشرق الأوسط، في تناقض صارخ مع ما قال إنها "رؤية بناءة" تتبناها .وأضاف عراقجي: "للأسف هذه وجهة نظر خادعة. هي التي منعت تقدم إيران من خلال العقوبات".وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن نائب سيلتقي دبلوماسيين من وبريطانيا وألمانيا لمواصلة الحوار، ومناقشة تصوراتهم بشأن معايير اتفاق نووي جديد محتمل يجري التفاوض عليه بين وواشنطن.وستعلن العمانية، التي اضطلعت بدور الوساطة منذ انطلاق المحادثات في 12 أبريل، عن الجولة الخامسة من المحادثات.