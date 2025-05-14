الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في غزة

دعت ، اليوم الأربعاء، الى وقف القتال في قطاع .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، "يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى دون عوائق".

وأضاف "نطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين".

وكانت أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52 ألفا و928 شهيدا و119 ألفا و846 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.