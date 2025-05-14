بكين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقا على واشنطن

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة أن كانت قد أدرجت في 4 و9 أبريل ما مجموعه 28 في قائمة الرقابة على الصادرات، بالإضافة إلى أنها حظرت على الشركات الصينية توريد سلع ذات استخدام مزدوج لها.وأضاف البيان: "تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية الرفيعة المستوى، سيتم تعليق الإجراءات هذه لمدة 90 يوما اعتبارا من 14 مايو 2025".يذكر أن الصين فرضت في أبريل 2024 قيودا على تصدير سلع ذات استخدام مزدوج (تكنولوجيا ومواد يمكن استخدامها عسكريا أو مدنيا) لـ 28 شركة أمريكية، ضمن تصعيد في التوترات التجارية بين البلدين، حيث جاءت هذه الخطوة ردا على إجراءات أمريكية سابقة لتقييد وصول الشركات الصينية للتكنولوجيا المتقدمة.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن الثلاثاء، أن حققت "اختراقا" في المفاوضات حول التجارة مع الصين بنتيجة اللقاءات التي عقدت في مؤخرا.