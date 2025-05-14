الكشف عن صفقات ضخمة بين قطر وأميركا

ووفق البيان، تشمل الاتفاقات صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طرازي 787 دريملاينر و777 إكس مزودة بمحركات .وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن .وقال الشيخ في تغريدة على إكس:"مباحثات استثنائية اليوم مع الرئيس الأمريكي في ، نعطي من خلالها دفعة جديدة للتعاون الاستراتيجي القائم بين بلدينا في مختلف المجالات".