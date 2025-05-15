أجندة ترامب اليوم الخميس في قطر والإمارات

اليكم جدول أعمال الرئيس الأمريكي اليوم الخميس:‏10:30 صباحًا‏ يغادر فندق سانت ريجس متوجها الى قاعدة العديد الجوية قرب‏11:20 صباحًا‏الرئيس ترمب يصل الى قاعدة العديد الجوية في‏11:40 صباحًا‏الرئيس ترمب يلقي كلمة امام الجنود الاميركيين في قاعدة العديد‏1:00 ظهرًا‏الرئيس ترمب يغادر قاعدة العديد متوجها الى مطار ابوظبي الدولي‏3:10 ظهرًا بتوقيت‏الرئيس ترمب يصل الى مطار ابوظبي الدولي‏3:15 عصرًا‏الرئيس ترمب يغادر المطار في طريقه الى الكبير في ابوظبي‏3:25 عصرًا‏الرئيس ترمب يصل الى الشيخ زايد‏3:30 عصرًا‏الرئيس ترمب يبدأ الزيارة الرسمية لمسجد زايد الكبير في ابوظبي‏4:20 عصرًا‏مغادرة الرئيس باتجاه الريتز كارلتون‏4:25 عصرًا‏وصول الرئيس إلى الريتز كارلتون أبوظبي‏6:10 مساءً‏مغادرة الرئيس الريتز كارلتون أبوظبي باتجاه قصر الوطن‏6:25 مساءً‏الرئيس الاميركي يصل الى قصر الوطن ويبدأ زيارة دولة رسمية لدولة‏9:35 مساءً‏مغادرة الرئيس قصر الوطن باتجاه الريتز كارلتون أبوظبي‏9:50 مساءً‏وصول الرئيس إلى الريتز كارلتون أبوظبي‏10:30 مساءً‏مشاركة الرئيس في طاولة مستديرة مع قادة الأعمال