إيران: "الجولة الخامسة" من المفاوضات لم تتحدد بعد

وأضاف إسلامي، اليوم الخميس، أن مفتشي الوكالة يزورون المنشآت النووية الإيرانية بشكل منتظم، سواء عبر زيارات مجدولة أو مفاجئة، لافتا إلى أن أكثر من 25% من مجموع عمليات تفتيش الوكالة في عام 2024 جرت في ، رغم أن حصة من الصناعة النووية العالمية لا تتجاوز 3%.وأشار إسلامي إلى أن هذا التفاوت يُظهر ازدواجية المعايير، والسلوكيات غير العادلة، والحملات الإعلامية الممنهجة ضد إيران، معتبراً أن هذه الأساليب لم ولن تعيق التقدم العلمي والتقني للبلاد. وأكد أن أهداف إيران النووية شفافة وسلمية بالكامل، مشيراً إلى أن تشكل جزءًا من الإرث العلمي للشعب الإيراني.بدوره، قال المتحدث باسم بقائي، إن توقيف البرنامج النووي الإيراني غير مطروح إطلاقاً، مضيفا: "لقد تعلمنا من التجارب السابقة، ونعرف متى وأين يجب اتخاذ التدابير اللازمة"، مؤكدًا أن المفاوضات التي جرت حتى الآن كانت مفيدة.وقال بقائي للصحفيين خلال معرض طهران الدولي للكتاب، إنه "لا توقيت محددا بعد للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع ". وأضاف، أنه "رغم الصعوبات والتقلبات، فإننا نواصل هذا المسار ما دمنا نشعر بإمكانية تحقيق مصالح الشعب الإيراني من خلاله".وأشار إلى أن استمرار فريق التفاوض الإيراني في العملية التفاوضية، رغم تناقض مواقف الطرف الأمريكي، دليل على وجود أفقٍ محتمل لتحقيق النتائج المنشودة.