إعلام أمريكي: إدارة ترامب قدمت لإيران اقتراحا مكتوبا بشأن الاتفاق النووي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:00 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بوتين يقيل قائد القوات البرية بالجيش الروسي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-526391-638829062128344438.jpg
إعلام أمريكي: إدارة ترامب قدمت لإيران اقتراحا مكتوبا بشأن الاتفاق النووي
دوليات
2025-05-15 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
1,458 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ومصادر مطلعة إن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
قدمت لـإيران مقترحا مكتوبا بشأن اتفاق نووي خلال جولة التفاوض الأخيرة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
نقل المقترح للتشاور مع القيادة الايرانية.
وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذ بدء المحادثات النووية في أوائل أبريل/نيسان الماضي التي يقدّم فيها مبعوث
البيت الأبيض
ستيفن
ويتكوف، اقتراحًا مكتوبًا للإيرانيين.
في الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي أن هناك تقدما في المفاوضات الجارية بين
الولايات المتحدة
وإيران، وأنها وافقت إلى حد بعيد على بنود اتفاق، دون مزيد من التفاصيل.
وقال
ترامب
-خلال لقائه رجال أعمال قطريين وأميركيين في العاصمة القطرية الدوحة- إنه يريد للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أن تنجح؛ وأعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق.
شروط
إيران
في المقابل، قال مصدر إيراني مطلع على المفاوضات لرويترز إنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها في المحادثات مع الولايات المتحدة.
من جانبه قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني
علي خامنئي
إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة "إن بي
سي نيوز
" الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.
وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل "الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده".
واعتمدت
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران وفرضت عليها عقوبات جديدة، لكنها بالمقابل تجري مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين الساعين إلى رفع هذه العقوبات.
وفي الأسابيع الأخيرة فرضت
إدارة ترامب
عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.
واختتمت الجولة الأحدث بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لحل الخلافات حول برنامج
طهران
النووي في عمان الأحد الماضي، ووفقا لمسؤولين فإنه من المقرر إجراء المزيد من المفاوضات إذ تقول طهران علنا إنها متمسكة بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وفي 2018 سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب: لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي
04:16 | 2025-05-14
إعلام امريكي: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية
03:45 | 2025-05-10
بالخطأ.. إدارة ترامب تفصل مسؤولين عن الأسلحة النووية
11:39 | 2025-02-21
تصدير نفط كردستان قد يواجه عقبة جديدة.. الشركات الأجنبية تنتظر "اتفاقًا مكتوبًا"
02:38 | 2025-02-23
إعلام أمريكي
إدارة ترامب قدمت لإيران اقتراحا مكتوبا
الاتفاق النووي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية
رياضة
50.45%
06:10 | 2025-05-14
المنتخب العراقي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء كوريا الجنوبية
06:10 | 2025-05-14
الدولار يتجه لارتفاع جديد في أسواق بغداد
اقتصاد
21.41%
09:17 | 2025-05-14
الدولار يتجه لارتفاع جديد في أسواق بغداد
09:17 | 2025-05-14
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
محليات
19.63%
11:08 | 2025-05-14
من هي الاميرة عائشة بنت فيصل؟
11:08 | 2025-05-14
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
8.51%
03:40 | 2025-05-15
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:40 | 2025-05-15
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
العراق في دقيقة
15-05-2025 | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
ناس وناس
شارع الاطباء مدينة تكريت - الحلقة ٣٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-15
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
مايك السومرية
الممثلة القديرة انعام الربيعي - الحلقة ٦ | season 1
15:10 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
من الأخير
القمة.. كل الطرق تؤدي الى بغداد - حلقة ٤ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
Live Talk
صحتنا مربوطة بجواز السفر؟ - الحلقة ٢٩ | 2025
10:30 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
استديو Noon
الحب الحقيقي 14-5-2025 | 2025
07:00 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 14-5-2025 | 2025
02:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 14-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-14
اخترنا لك
"رولز رايس" للسيارات تعلن عن وكيل رسمي لها في العراق
13:27 | 2025-05-15
بوتين يقيل قائد القوات البرية بالجيش الروسي
13:25 | 2025-05-15
الإمارات تمنح ترامب "وسام زايد"
13:15 | 2025-05-15
أمير قطر يهدي ترامب كرة كأس العالم لنقلها إلى مونديال أمريكا (فيديو)
12:56 | 2025-05-15
انتشار مرض شديد العدوى في الولايات المتحدة
12:47 | 2025-05-15
طهران تعلن: لن يتم تفكيك أي منشأة نووية إيرانية
12:31 | 2025-05-15
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.