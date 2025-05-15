ترامب: فخور جداً بزيارة مسجد الشيخ زايد

ورافق في زيارة المسجد ولي عهد الشيخ .وقال ترامب في تصريحات مقتضبة داخل بهو : "هل هذا جميل؟ إنه جميل جدا. أنا فخور جدا بأصدقائي، يمكنني القول إن هذه ثقافة مذهلة". بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.واعتبر أن الإجراءات التي جرت من أجل زيارته لهذا الثقافي والديني، "تكريم عظيم".وسأل الصحفيين إن كانوا "يقضون وقتًا ممتعًا". ووصل ترامب إلى مدخل النور وتفقد الساحة الخارجية للمسجد عبر ساحة الصحن. ثم سار على الممر الخارجي الطويل المصنوع من الرخام، والمزدان بأعمدة منقوشة برسوم زهرية دقيقة.وفي الداخل، أبدى ترامب إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، المزينة بنقوش هندسية وأعمال حجرية رائعة وأعمدة مذهبة وثريات ملونة وسجادة تقليدية منقوشة – تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم، بحسب ما أفاد به الصحفيون المرافقون لترامب.كما تفقد جدارًا منقوشًا ومذهبا برفقة مرشديه، ووقف لاحقا في وسط السجادة لالتقاط صورة تذكارية.