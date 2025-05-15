في تركيا.. لقاء سوري أمريكي يخص رفع العقوبات

أعلنت ، الخميس، أن وزيرها بحث مع نظريه الأمريكي تفاصيل رفع العقوبات عن .

وقالت الخارجية السورية، إن "الوزير التقى في أنطاليا نظيره الأمريكي روبيو بحضور نظيرهما التركي فيدان".

وأضافت أن "الوزير الشيباني بحث مع نظيره الأمريكي روبيو تفاصيل رفع العقوبات عن وتحسين العلاقات، وناقش سبل بناء علاقة استراتيجية".

وكان الرئيس الأميركي ، أعلن من عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.