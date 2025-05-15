انتشار مرض شديد العدوى في الولايات المتحدة

وسجلت السلطات الصحية حالتي حصبة في هذه المنطقة، إحداهما في مقاطعة التي تضم ضواحي بلانو وفريسكو، والأخرى في مقاطعة روكوول على أطراف المدينة. ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول أعمار المرضى أو حالتهم من التطعيم أو طريقة الإصابة أو إمكانية نقل العدوى للآخرين.ويثير هذا الانتشار القلق بسبب الرحلات الجوية اليومية التي تربط دالاس بمدن رئيسية مثل لوس أنجلوس ونيويورك وهيوستن وشيكاغو، ما قد يسرع من انتشار المرض.ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة بالحصبة هذا العام، وهي المرة الثانية فقط التي يتجاوز فيها عدد الحالات هذا الحد منذ إعلان القضاء على المرض في عام 2000. ويخشى المسؤولون من فقدان الولايات المتحدة لوضع القضاء على الحصبة إذا استمر الانتشار دون تحكم.ومنذ كانون الثاني الماضي، رُصد 717 حالة إصابة في ، وهو أكبر تفش للمرض في البلاد منذ القضاء عليه. ويشمل التفشي مقاطعات متعددة، من بينها منطقة دالاس-فورث وورث، التي سجلت 7 حالات حتى الآن، منها الحالتان الأخيرتان.وأدى التفشي إلى دخول 93 مريضا إلى المستشفيات، معظمهم من الأطفال دون 18 عاما غير المطعمين. وانتشر المرض إلى 9 ولايات أخرى على الأقل، بينها نيو مكسيكو وأوكلاهوما.وتبلغ معدلات التطعيم ضد الحصبة في المناطق المتأثرة حوالي 92%، أقل من النسبة المطلوبة (95%) لتحقيق مناعة القطيع. وفي مقاطعة كولين، تلقى 93.3% من أطفال رياض الأطفال اللقاح، بينما في روكوول تقل النسبة عن 92%.يذكر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الهواء بسهولة من خلال التنفس أو العطس أو السعال، ويمكن الوقاية منه عبر اللقاحات.