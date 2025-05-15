أمير قطر يهدي ترامب كرة كأس العالم لنقلها إلى مونديال أمريكا (فيديو)

وسلم هذه الكر ة كدلالة على نقلها إلى 2026 التي ستقام في .وزار الرئيس الأمريكي ضمن جولته الخليجية المستمرة حالياً، والتي بدأها بزيارة ومن ثم قطر قبل أن يغادر إلى الإمارات.وعقد ترامب خلال هذه الجولة العديد من الصفقات التجارية الكبيرة.